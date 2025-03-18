Курс євро сягнув рекордного рівня: що відбувається на валютному ринку зараз
- 18 березня євро досяг найвищого рівня відносно долара за понад 5 місяців.
- Bank of America прогнозує зростання курсу євро до 1,15 долара до кінця 2025 року.
18 березня євро сягнув найвищого рівня відносно долара за останні більш як 5 місяців. Така ситуація виникла через вплив одразу декількох факторів.
Чому подорожчав євро
Зокрема, стрибок євро виник через очікування, що парламент Німеччини проголосує за масштабне збільшення запозичень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Зверніть увагу! Завдяки цьому рішенню німецького парламенту може відбутися прискорення зростання найбільшої економіки ЄС.
На курс євро можуть вплинути і події між Росією та Україною. Йдеться про імовірне укладання мирної угоди.
Bank of America прогнозує підвищення курсу євро до 1,15 долара до кінця 2025 року.
Перспектива збільшення дефіциту в Європі призвела до зростання прибутковості європейських суверенних фондів цього місяця і припливу коштів у євро та британському фунті,
– каже Тьєррі Візман, стратег з глобальних валют і ставок у Macquarie.
Зауважте! Долар також сягнув двотижневого максимуму відносно ієни. Ця ситуація пов'язана з очікуванням інвесторами результатів засідань Федеральної резервної системи та Банку Японії. Не варто і недооцінювати вплив на долар політики Трампа.