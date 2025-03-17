Як змінився курс євро
Станом на 17 березня, офіційний курс євро в Україні сягнув – 45,23 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані "Мінфіну", демонструють, що середній курс євро у банках змінився так:
- купівля – 44,90 гривні за євро;
- продаж – 45,45 гривні за євро.
В обмінниках середній курс євро сягнув таких значень:
- купівля – 45,10 гривні за євро;
- продаж – 45,30 гривні за євро.
За скільки сьогодні можна купити 500 євро
- якщо купувати 500 євро у банку, доведеться витратити приблизно – 22 725 гривень;
- для покупки 500 євро в обміннику необхідно мати в середньому – 22 650 гривень.
Скільки можна виручити за здачу 500 євро сьогодні
- за 500 євро у банку сьогодні можна отримати орієнтовно – 22 450 гривень;
- при здачі 500 євро в обміннику, можна отримати приблизно – 22 550 гривень.