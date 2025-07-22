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22 липня, 18:30
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Відчутне зростання курсу: скільки гривень зараз в 300 євро

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні 22 липня становить 48,79 гривні за євро.
  • Середній курс у банках: купівля – 48,50 гривні, продаж – 49,10 гривні за євро.

Курс євро дещо знизився у липні. Загалом ситуація на валютному ринку стабільна.

Як змінився курс євро у липні 2025

Офіційний курс євро в Україні, станом на 22 липня, сягнув – 48,79 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс євро у банках зараз такий:

  • купівля – 48,50 гривні за євро;
  • продаж – 49,10 гривні за євро.

Зростання відчутне і в обмінниках:

  • купівля – 48,85 гривні за євро;
  • продаж – 49,02 гривні за євро.

Скільки треба гривень, щоб купити 300 євро?

  • для придбання 300 євро у банку необхідно приблизно – 14 730 гривень;
  • в обміннику така покупка обійдеться у орієнтовно – 14 706 гривень.

За 300 євро сьогодні можна отримати скільки гривень?

  •  за 300 євро сьогодні можна виручити орієнтовно – 14 550 гривень у банку;
  • в обміннику за 300 євро є можливість виручити приблизно – 14 655 гривень.