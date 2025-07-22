22 липня, 18:30
Відчутне зростання курсу: скільки гривень зараз в 300 євро
Основні тези
- Офіційний курс євро в Україні 22 липня становить 48,79 гривні за євро.
- Середній курс у банках: купівля – 48,50 гривні, продаж – 49,10 гривні за євро.
Курс євро дещо знизився у липні. Загалом ситуація на валютному ринку стабільна.
Як змінився курс євро у липні 2025
Офіційний курс євро в Україні, станом на 22 липня, сягнув – 48,79 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Мета очевидна: Росія вкотре атакує газову інфраструктуру України
За даними "Мінфіну", середній курс євро у банках зараз такий:
- купівля – 48,50 гривні за євро;
- продаж – 49,10 гривні за євро.
Зростання відчутне і в обмінниках:
- купівля – 48,85 гривні за євро;
- продаж – 49,02 гривні за євро.
Скільки треба гривень, щоб купити 300 євро?
- для придбання 300 євро у банку необхідно приблизно – 14 730 гривень;
- в обміннику така покупка обійдеться у орієнтовно – 14 706 гривень.
За 300 євро сьогодні можна отримати скільки гривень?
- за 300 євро сьогодні можна виручити орієнтовно – 14 550 гривень у банку;
- в обміннику за 300 євро є можливість виручити приблизно – 14 655 гривень.