Відчутне зростання курсу: скільки гривень зараз в 300 євро

Курс євро дещо знизився у липні. Загалом ситуація на валютному ринку стабільна.

Як змінився курс євро у липні 2025

Офіційний курс євро в Україні, станом на 22 липня, сягнув – 48,79 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Мета очевидна: Росія вкотре атакує газову інфраструктуру України

За даними "Мінфіну", середній курс євро у банках зараз такий:

купівля – 48,50 гривні за євро;

продаж – 49,10 гривні за євро.

Зростання відчутне і в обмінниках:

купівля – 48,85 гривні за євро;

продаж – 49,02 гривні за євро.

Скільки треба гривень, щоб купити 300 євро?

для придбання 300 євро у банку необхідно приблизно – 14 730 гривень;

в обміннику така покупка обійдеться у орієнтовно – 14 706 гривень.

За 300 євро сьогодні можна отримати скільки гривень?