Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 22 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 21 липня) та продаж по 42,05 гривні (+5 копійок).
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- Купівля євро проходить по 48,42 гривні (+17 копійок), продаж – по 49,06 гривні (+16 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,78 гривні (-1 копійка), а продати по 41,76 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 48,81 гривні (+8 копійок), а продаж по 49,02 гривні (+13 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,03 гривні (-28 копійок), а продають по 41,86 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Станом на 21 липня, Євро купують по 48,53 гривні (+7 копійок проти 18 липня), а продають по 49,12 гривні (+6 копійок).
Який прогноз курсу долара?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що понад 50% громадян запаслися доларовою валютою, тобто американська валюта досі залишається основною валютою для заощадження попри ріст євро.
Очікується, що цього тижня долар перебуватиме у діапазоні від 41,60 гривні до 42,20 гривні за валюту.
З доларом ситуація буде підпорядкована перш за все стратегії регулятора: діятиме режим керованої гнучкості, що тривалий час забезпечує певну курсову стабільність та незначну динаміку різноспрямованих змін.
Зауважте! Зараз не варто масово скуповувати європейську валюту у паніці для того, щоб зберегти свої статки або ж заробити.