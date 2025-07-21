Який курс валют у банках?

Станом на ранок 21 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 18 липня) та продаж по 42 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 48,25 гривні (без змін), продаж – по 48,90 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,79 гривні (-1 копійка), а продати по 41,81 гривні (+2 копійок).

(-1 копійка), а продати (+2 копійок). Купівля євро по 48,73 гривні (+8 копійок), а продаж по 48,89 гривні (+4 копійки).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 18 липня, долари купують у середньому по: 41,32 гривні (без змін), а продають по 41,86 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(без змін), а продають (без змін), за даними finance.ua. Євро купують по 47,82 гривні (-42 копійки), а продають по 49,22 гривні (+12 копійок).

По скільки буде долар?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара на готівковому ринку буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42,20 гривні.

Банкір додав, що попри те, що курс євро суттєво зріс, долар все одно залишається основною валютою для заощадження.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З доларом ситуація буде підпорядкована перш за все стратегії регулятора: діятиме режим керованої гнучкості, що тривалий час забезпечує певну курсову стабільність та незначну динаміку різноспрямованих змін.

Лєсовий додав, що громадянам не варто зараз панікувати і скуповувати євро в надії зберегти статки чи навіть дещо заробити.