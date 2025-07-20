Що впливатиме на курс євро в Україні?

Для 24 Каналу Тарас Лєсовий спрогнозував, що наступного тижня особливих змін щодо курсу євро не варто очікувати. Водночас європейська валюта на українському ринку формуватиметься виключно на основі світових трендів.

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Таким чином, якщо зменшиться курсова різниця в парі долар/євро, то в Україні євро піде на спад.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Разом з тим, ситуація в світі є досить динамічною, непередбачуваною, адже достеменно невідомо, як світова геополітика та економічні нововведення США відносно торгових партнерів вплинуть на вартість пари долар/євро.

По скільки буде євро?

Лєсовий зауважує, що на сьогодні немає підстав для суттєвого зростання євро. А тому можна очікувати, що коливання будуть в межах 48,50 – 49,50 гривні, тобто ті, що були в останні кілька тижнів.

Таким чином, з 21 липня по 27 липня на міжбанку буде курс євро в діапазоні від 48,50 – 49,50 гривні, а на готівковому ринку – від 48 – 49,50 гривні.

Зауважте! Не є виключенням, що поведінка євро може змінитися й стати навіть непередбачуваною.