Что будет влиять на курс евро в Украине?

Для 24 Канала Тарас Лесовой спрогнозировал, что на следующей неделе особых изменений по курса евро не стоит ожидать. В то же время европейская валюта на украинском рынке будет формироваться исключительно на основе мировых трендов.

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Таким образом, если уменьшится курсовая разница в паре доллар/евро, то в Украине евро пойдет на спад.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Вместе с тем, ситуация в мире является достаточно динамичной, непредсказуемой, ведь точно неизвестно, как мировая геополитика и экономические нововведения США относительно торговых партнеров повлияют на стоимость пары доллар/евро.

По сколько будет евро?

Лесовой отмечает, что на сегодня нет оснований для существенного роста евро. А потому можно ожидать, что колебания будут в пределах 48,50 – 49,50 гривны, то есть те, что были в последние несколько недель.

Таким образом, с 21 июля по 27 июля на межбанке будет курс евро в диапазоне от 48,50 – 49,50 гривны, а на наличном рынке – от 48 – 49,50 гривны.

Заметьте! Не является исключением, что поведение евро может измениться и стать даже непредсказуемым.