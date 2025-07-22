Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 22 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 21 июля) и продажа по 42,05 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,42 гривны (+17 копеек), продажа – по 49,06 гривны (+16 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,78 гривны (-1 копейка), а продать по 41,76 гривны (-5 копеек).

(-1 копейка), а продать (-5 копеек). Покупка евро по 48,81 гривны (+8 копеек), а продажа по 49,02 гривны (+13 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 41,03 гривны (-28 копеек), а продают по 41,86 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. По состоянию на 21 июля, Евро покупают по 48,53 гривны (+7 копеек против 18 июля), а продают по 49,12 гривны (+6 копеек).

Какой прогноз курса доллара?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что более 50% граждан запаслись долларовой валютой, то есть американская валюта до сих пор остается основной валютой для сбережения несмотря на рост евро.

Ожидается, что на этой неделе доллар будет находиться в диапазоне от 41,60 гривны до 42,20 гривны за валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С долларом ситуация будет подчинена прежде всего стратегии регулятора: будет действовать режим управляемой гибкости, что длительное время обеспечивает определенную курсовую стабильность и незначительную динамику разнонаправленных изменений.

Заметьте! Сейчас не стоит массово скупать европейскую валюту в панике для того, чтобы сохранить свое состояние или заработать.