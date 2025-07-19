До какой отметки может вырасти доллар?

В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что несмотря на рост курса евро, на сбережения большинства граждан это не влияет.

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Дело в том, что по оценкам банкира, более 55% граждан запаслись долларами США, а около 40% склонны к гривневым инструментам сбережения. Таким образом, лишь 5% ориентируются на евро, как инструмент сбережения.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С долларом ситуация будет подчинена прежде всего стратегии регулятора: будет действовать режим управляемой гибкости, что длительное время обеспечивает определенную курсовую стабильность и незначительную динамику разнонаправленных изменений.

Лесовой прогнозирует, что в конце июля курс доллара вряд ли пересечет отметку в 42 гривны. А на следующей неделе, с 21 июля по 27 июля, на наличном рынке будет диапазон цены от 41,60 гривны до 42,20 гривны.

Еще раз хочу предостеречь граждан от любой паники или поспешных решений: не стоит хаотично скупать евро в надежде сохранить состояние или даже несколько заработать,

– добавляет банкир.

Несмотря на все, доллар будет оставаться основной мировой валютой, а потому ей не грозит обесценивание.