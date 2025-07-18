Який курс євро в Україні зараз?

Офіційний курс євро в Україні сягнув – 48,45 гривні 18 липня, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", середній курс євро у банках дещо знизився:

купівля – 48,30 гривні за євро;

продаж – 48,97 гривні за євро.

В обмінниках також відчувається здешевшання цієї валюти, середній курс:

купівля – 48,70 гривні за євро;

продаж – 48,90 гривні за євро.

Скільки гривень треба зараз, аби купити 500 євро?

аби придбати 500 євро у банку, в середньому необхідно – 24 485 гривень;

для придбання 500 євро в обміннику потрібно орієнтовно – 24 450 гривень.

Скільки гривень в 500 євро зараз?