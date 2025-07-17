Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,81 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 16 липня. Офіційний курс євро складає 48,51 гривні, тобто ціна впала на 29 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 18 липня курс валют буде такий:

долар – 41,86 гривні;

євро – 48,45 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 17 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 42,15 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,84 гривні , продаж – по 41,85 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,32 гривні, продаж – по 41,86 гривні.

Який курс валют очікується в передостанній тиждень липня?

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, курс євро залежатиме від світової пари долар/євро, однак поки не передбачається суттєвих змін щодо ціни, а орієнтовний діапазон очікується на рівні 48,50 – 49,50 гривні.

Натомість курс долара навряд чи перетне позначку у 42 гривні, хоч наступного тижня на готівковому ринку діапазон коливань становить до 42,20 гривні за валюту.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Хай там як, не варто очікувати від долара відчайдушного падіння з курсового "хмарочоса", як і не варто сподіватися на те, що курс євро "зазіхне" на стратосферу.

Нагадуємо! Долар досі залишається головною світовою валютою, а 55% громадян тримають свої заощадження в цій валюті, розповів Лєсовий.