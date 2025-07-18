Какой курс евро в Украине сейчас?
Официальный курс евро в Украине достиг – 48,45 гривны 18 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает "Минфин", средний курс евро в банках несколько снизился:
- покупка – 48,30 гривны за евро;
- продажа – 48,97 гривны за евро.
В обменниках также ощущается удешевление этой валюты, средний курс:
- покупка – 48,70 гривны за евро;
- продажа – 48,90 гривны за евро.
Сколько гривен надо сейчас, чтобы купить 500 евро?
- чтобы приобрести 500 евро в банке, в среднем необходимо – 24 485 гривен;
- для приобретения 500 евро в обменнике нужно ориентировочно – 24 450 гривен.
Сколько гривен в 500 евро сейчас?
- при обмене 500 евро в банке, можно получить ориентировочно – 24 150 гривен;
- в случае обмена 500 евро в обменнике есть возможность выручить примерно – 24 350 гривен.