Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 18 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (-5 копеек против 17 июля) и продажа по 42 гривны (-15 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,25 гривны (-15 копеек), продажа – по 48,95 гривны (-15 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (-4 копейки), а продать по 41,79 гривны (-6 копеек).

(-4 копейки), а продать (-6 копеек). Покупка евро по 48,65 гривны (-10 копеек), а продажа по 48,85 гривны (-15 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 41,32 гривны (без изменений), а продают по 41,86 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают (без изменений), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,82 гривны (-42 копейки), а продают по 49,22 гривны (+12 копеек).

Какую цену ожидают относительно доллара?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, несмотря на все, более 55% граждан держат сбережения в долларах.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Ситуация в мире является достаточно динамичной, непредсказуемой, ведь точно неизвестно, как мировая геополитика и экономические нововведения США относительно торговых партнеров повлияют на стоимость пары доллар/евро, какие настроения будут царить в стане мощных мировых инвесторов. Как бы там ни было, не стоит ожидать от доллара отчаянного падения с курсового "небоскреба".

По словам банкира, доллар будет зависеть на рынке валют от стратегии НБУ, то есть режима управляемой гибкости, а также от динамики разнонаправленных изменений. Таким образом, ожидается, что американская валюта не пересечет границу в 42 гривны в конце июля.

Обратите внимание! На межбанке прогнозируется на следующей неделе цена на уровне 41,60 – 42 гривны за доллар, а на наличном рынке – на уровне 41,06 – 42,20 гривны за доллар.