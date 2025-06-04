Відчутне падіння: як змінився курс злотого на початку літа 2025

Курс злотого в Україні стабільний. Незначне збільшення відбулося напередодні літа. Зараз ситуація знову стабілізувалась.

Який офіційний курс злотого в Україні 4 червня Станом на 4 червня, офіційний курс злотого в Україні знизили до – 11,09 гривні (-6 копійок, порівняно з 3 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Торговельна політика Трампа найбільше шкодить економіці США – ОЕСР Як змінився курс злотого у банках та обмінниках на початку літа Середній банківський курс злотого, за даними "Мінфіну", змінився таким чином: купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 3 червня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін). А от в обміннику відбулися такі зміни: купівля – 11,03 гривні за злотий (-2 копійки);

продаж – 11,14 гривні за злотий (-1 копійка). Скільки гривень треба мати, щоб купити 100 злотих для придбання 100 злотих у банку необхідно приблизно – 1 145 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже – 1 114 гривень. Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні за 100 злотих у банку сьогодні дадуть приблизно – 1 080 гривень;

в обміннику за 100 злотих дадуть орієнтовно – 1 103 гривень.