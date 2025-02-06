Безпрецедентне зростання: курс злотого стрімко йде вгору

Офіційний курс злотого демонструє стрімке зростання, лише за останній день валюта додала 21 копійку у вартості. Як реагують банки та обмінники на таке здорожчання валюти, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні Станом на ранок 6 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,34 гривні (+13 копійок проти 5 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також: Долар впав усюди: де вартість валюти є найменшою Курс злотого в банках і обмінниках. Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 9,90 гривні (-5 копійок) та продаж – 10,55 гривні (-15 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 9,90 гривні (-5 копійок) та продаж – 10,55 гривні (-15 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,25 гривні (+5 копійок), а продають – уже по 10,38 гривні (-7 копійок). Скільки коштують 100 злотих сьогодні Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 034 гривні. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 038 гривень в обмінниках та 1 055 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 025 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 990 гривень. Зверніть увагу! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.