Станом на ранок 5 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,21 гривні (+8 копійок проти 4 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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