По состоянию на утро 5 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,21 гривны (+8 копеек против 4 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также: Почему доллар упал в цене и когда снова ожидать роста