Доллар немного упал в цене

Благодаря снижению спроса на доллар и росту его предложения НБУ сократил валютные интервенции на 23%, до 582 миллионов долларов. Это стало самым низким показателем с середины ноября, передает 24 Канал со ссылкой на инвестиционную компанию ICU.

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Всего в январе Нацбанк продал 3,8 миллиарда долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как укрепилась гривна:

По итогам недели курс гривны укрепился на 0,5%, до 41,73 гривны за доллар , что является самым высоким показателем за последние полтора месяца.

, что является самым высоким показателем за последние полтора месяца. В то же время в системно важных банках наличный курс доллара снизился на 0,4% и составляет 41,6-42,1 гривны за доллар.

Что дальше будет с курсом

Как отмечают аналитики ICU, в начале февраля временные факторы, способствовавшие укреплению гривны, исчезнут. В то же время из-за открытия новых лимитов на онлайн-покупку валюты физическими лицами спрос на доллар в розничном сегменте возрастет.

Это может заставить НБУ или ослабить гривну, или значительно нарастить объемы интервенций, во избежание резких колебаний курса.

Интересно! Ранее эксперты ICU прогнозировали постепенный рост курса доллара в 2025 году. Ожидается, что девальвация гривны ускорится во второй половине года, когда инфляция начнет снижаться, а к концу года курс доллара может достичь 46 гривен.