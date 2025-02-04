Долар трохи впав у ціні

Завдяки зниженню попиту на долар і зростанню його пропозиції НБУ скоротив валютні інтервенції на 23%, до 582 мільйонів доларів. Це стало найнижчим показником із середини листопада, передає 24 Канал з посиланням на інвестиційну компанію ICU.

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Загалом у січні Нацбанк продав 3,8 мільярда доларів, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як зміцнилася гривня:

За підсумками тижня курс гривні зміцнився на 0,5%, до 41,73 гривні за долар , що є найвищим показником за останні півтора місяця.

, що є найвищим показником за останні півтора місяця. Водночас у системно важливих банках готівковий курс долара знизився на 0,4% і становить 41,6-42,1 гривні за долар.

Що далі буде з курсом

Як зазначають аналітики ICU, на початку лютого тимчасові фактори, що сприяли зміцненню гривні, зникнуть. Водночас через відкриття нових лімітів на онлайн-купівлю валюти фізичними особами попит на долар у роздрібному сегменті зросте.

Це може змусити НБУ або послабити гривню, або значно наростити обсяги інтервенцій, щоб уникнути різких коливань курсу.

Цікаво! Раніше експерти ICU прогнозували поступове зростання курсу долара у 2025 році. Очікується, що девальвація гривні прискориться в другій половині року, коли інфляція почне знижуватися, а до кінця року курс долара може досягти 46 гривень.