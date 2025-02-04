Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 3 февраля) и продажа по 42,12 гривны (+2 копейки).

Читайте также Экономика медленно умирает: как война влияет на Россию

Покупка евро происходит по 42,80 гривны (-45 копеек), а продажа по 43,50 гривны (-35 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,90 гривны (-5 копеек), а продать по 41,93 гривны (-3 копейки).

(-5 копеек), а продать по (-3 копейки). Покупка евро по 43,30 гривны (-26 копеек), а продажа по 43,50 гривны (-33 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники в среднем по: 41,65 гривны (+20 копеек), а продают по 42,04 гривны (+16 копеек).

(+20 копеек), а продают по (+16 копеек). По состоянию на 3 февраля, евро покупают по 43,05 гривны (-48 копеек против 31 января), а продают по 43,76 гривны (-25 копеек).

Какова стоимость доллара и евро на этой неделе

По словам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, сейчас регулятор крепко держит ситуацию на валютном рынке под контролем. Таким образом, исключаются всплески ажиотажного спроса.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Понимаем, что курсовые события – это процесс, который вряд ли можно "законсервировать". Однако возможные курсовые изменения являются прогнозируемыми, что является весьма хорошим признаком. В общем можем предположить, что официальный курс будет колебаться в прошлонедельных пределах 42 – 42,30 гривен за доллар.

На этой неделе ожидается, что курсовые колебания на межбанке будут на уровне 42 – 42,30 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривны за евро. А на наличном рынке ситуация будет такой: 42,40 – 42,80 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.

Обратите внимание! Январская коррекция учетной ставки стала вспомогательным и весомым средством для укрепления гривны, что соответственно положительно сказалось на курсовой динамике.