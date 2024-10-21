Знову падає вниз чи стабілізувався: який курс злотого після вихідних

Злотий продовжує слабшати, і його курс продовжує знижуватися. Що відбувається з вартістю злотого в банках і обмінниках – дізнайтеся далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 21 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,37 гривні (-1 копійка від 18 жовтня).

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без змін, валюта залишилась на тих же курсових показниках, що й 18 жовтня.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,25 гривні (без змін) та продаж – 10,59 гривні (без змін).

Водночас обмінники купують злоті по 10,45 гривні (без змін), а продають – уже по 10,55 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Станом на сьогодні, 100 польських злотих, згідно з офіційним курсом валют в Україні, коштують 1 037 гривень. Якщо купувати їх у банках, то сума складе близько 1 059 гривень, а в обмінних пунктах прийдеться віддати менше – 1 055 гривень.

Цікаво! При обміні злотих на гривні, вигідніше звернутися до обмінників, адже можна отримати за 100 золотих аж 1 045 гривень, тоді як на міжбанку ця сума буде меншою – приблизно 1 025 гривень.