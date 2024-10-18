Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 18 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,38 гривні (-6 копійок від 17 жовтня).

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без суттєвих змін, валюта дещо втратила в ціні від 16 жовтня.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,25 гривні (без змін) та продаж – 10,59 гривні (-1 копійка).

Водночас обмінники купують злоті по 10,45 гривні (-5 копійок), а продають – уже по 10,55 гривні (-3 копійки).

Скільки треба віддати за 100 злотих сьогодні

Станом на сьогодні, офіційний курс визначає, що 100 польських злотих в Україні коштують 1 038 гривень. Якщо купувати їх у банках, сума складе близько 1 059 гривень, а в обмінних пунктах – 1 055 гривень.

Зауважте! При обміні 100 злотих на гривні, вигідніше звернутися до обмінників, де можна отримати 1 045 гривень, тоді як на міжбанку ця сума буде меншою – приблизно 1 025 гривень.