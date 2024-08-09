Майже як в Україні: скільки треба віддати за 1000 доларів у Польщі

Вартість одного долара коливається в Польщі в діапазоні від майже 3,90 злотого до 3,95 злотого. Відтак 1 000 доларів обійдеться від 3 900 злотих до 3 950 злотих.

Яка ціна долара у Польщі

За середнім банківським курсом, станом на 9 серпня, купити один долар в Польщі обійдеться в 3,89 злотого.

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Водночас середній картковий курс Visa та Mastercard становить 3,94 злотого за долар.

Відтак купити 1 000 доларів в Польщі обійдеться в межах 3 890 злотих за середнім банківським курсом,

за середнім банківським курсом, За курсами Visa та Mastercard – вже 3 940 злотих.

Конвертація за кордоном

Під час розрахунку картою Visa або Mastercard стягування коштів відбувається по-різному.

Варто зауважити, що при оплаті товарів гривневою карткою за кордоном, відбуватиметься конвертація валют.

Якщо розрахуватися гривневою карткою за кордоном, тоді міжнародна платіжна система, що обслуговує картку (Visa чи Mastercard), надішле до банку запит про списання відповідної суми.

Оскільки картка є гривневою, тоді банк конвертує гривню у євро, наприклад. Така конвертація відбудеться за власним картковим курсом. Він, до речі, може відрізнятися від курсу платіжної системи.

Який курс в НБУ та в обмінниках

Курс НБУ

Українець, який розраховується карткою з платіжною системою Visa десь у Європі, тоді конвертація відбувається таким чином: гривня – долар – євро – злотий (якщо ця країна Польща). А якщо картка із системою Mastercard – гривня – євро – злотий.

Станом на 9 серпня, один долар становить 3,95 злотого. Тобто 1 000 доларів – це вже 3 950 злотих.

Якщо перевести дану суму в злотих у гривні, тоді за середнім банківським курсом це вийде 40 290 гривень.

Курс в обмінниках

Курс тут становить 3,94 злотого за долар. Тобто 1 000 доларів 3 940 злотих. В гривнях це 40 188 гривень.

За середнім банківським курсом 1 000 доларів в Україні обійдеться в 40 850 гривень.