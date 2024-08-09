Майже як в Україні: скільки треба віддати за 1000 доларів у Польщі
Вартість одного долара коливається в Польщі в діапазоні від майже 3,90 злотого до 3,95 злотого. Відтак 1 000 доларів обійдеться від 3 900 злотих до 3 950 злотих.
Яка ціна долара у Польщі
За середнім банківським курсом, станом на 9 серпня, купити один долар в Польщі обійдеться в 3,89 злотого.
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Водночас середній картковий курс Visa та Mastercard становить 3,94 злотого за долар.Зверніть увагу! Під час розрахунку картою Visa або Mastercard стягування коштів відбувається по-різному.
- Відтак купити 1 000 доларів в Польщі обійдеться в межах 3 890 злотих за середнім банківським курсом,
- За курсами Visa та Mastercard – вже 3 940 злотих.
Конвертація за кордоном
Варто зауважити, що при оплаті товарів гривневою карткою за кордоном, відбуватиметься конвертація валют.
- Якщо розрахуватися гривневою карткою за кордоном, тоді міжнародна платіжна система, що обслуговує картку (Visa чи Mastercard), надішле до банку запит про списання відповідної суми.
- Оскільки картка є гривневою, тоді банк конвертує гривню у євро, наприклад. Така конвертація відбудеться за власним картковим курсом. Він, до речі, може відрізнятися від курсу платіжної системи.
Який курс в НБУ та в обмінниках
- Курс НБУ
Станом на 9 серпня, один долар становить 3,95 злотого. Тобто 1 000 доларів – це вже 3 950 злотих.
Якщо перевести дану суму в злотих у гривні, тоді за середнім банківським курсом це вийде 40 290 гривень.
- Курс в обмінниках
Курс тут становить 3,94 злотого за долар. Тобто 1 000 доларів 3 940 злотих. В гривнях це 40 188 гривень.Цікаво! За середнім банківським курсом 1 000 доларів в Україні обійдеться в 40 850 гривень.