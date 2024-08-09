Майже як в Україні: скільки треба віддати за 1000 доларів у Польщі

9 серпня 2024, 14:25
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Вартість одного долара коливається в Польщі в діапазоні від майже 3,90 злотого до 3,95 злотого. Відтак 1 000 доларів обійдеться від 3 900 злотих до 3 950 злотих.

Яка ціна долара у Польщі

За середнім банківським курсом, станом на 9 серпня, купити один долар в Польщі обійдеться в 3,89 злотого. 

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Водночас середній картковий курс Visa та Mastercard становить 3,94 злотого за долар. 

Зверніть увагу! Під час розрахунку картою Visa або Mastercard стягування коштів відбувається по-різному.
  • Відтак купити 1 000 доларів в Польщі обійдеться в межах 3 890 злотих за середнім банківським курсом,
  • За курсами Visa та Mastercard – вже 3 940 злотих.

Конвертація за кордоном

Варто зауважити, що при оплаті товарів гривневою карткою за кордоном, відбуватиметься конвертація валют. 

  • Якщо розрахуватися гривневою карткою за кордоном, тоді міжнародна платіжна система, що обслуговує картку (Visa чи Mastercard), надішле до банку запит про списання відповідної суми.
  • Оскільки картка є гривневою, тоді банк конвертує гривню у євро, наприклад. Така конвертація відбудеться за власним картковим курсом. Він, до речі, може відрізнятися від курсу платіжної системи.
Зверніть увагу! Українець, який розраховується карткою з платіжною системою Visa десь у Європі, тоді конвертація відбувається таким чином: гривня – долар – євро – злотий (якщо ця країна Польща). А якщо картка із системою Mastercard – гривня – євро – злотий.

Який курс в НБУ та в обмінниках

  • Курс НБУ

Станом на 9 серпня, один долар становить 3,95 злотого. Тобто 1 000 доларів – це вже 3 950 злотих.

Якщо перевести дану суму в злотих у гривні, тоді за середнім банківським курсом це вийде 40 290 гривень. 

  • Курс в обмінниках

Курс тут становить 3,94 злотого за долар. Тобто 1 000 доларів 3 940 злотих. В гривнях це 40 188 гривень. 

Цікаво! За середнім банківським курсом 1 000 доларів в Україні обійдеться в 40 850 гривень.
Автор: Валерія Городинська