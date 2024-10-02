Курс злотого пішов різко вниз: скільки коштує польська валюта сьогодні

Станом на сьогодні курс польського злотого різко пішов вниз. Його вартість знизилась аж на 12 копійок від учора, що є найбільшим падінням за останні кілька днів.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на 2 жовтня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,66 гривні (-12 копійок). Таким чином, злотий суттєво втратив позиції порівняно з 1 жовтня та зафіксував найбільше падіння вартості за останні кілька днів.

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Відтак, станом на сьогодні, згідно з офіційним курсом, вартість 100 польських злотих в Україні становитиме 1 066 гривень.

Курс злотого в банках та обмінниках

У банках та обмінниках курс злотого теж пішов вниз. Зокрема, вартість купівлі злотого суттєво впала – на 8 копійок порівняно з попереднім днем. Водночас курс продажу валюти також зменшився: злотий втратив 5 копійок як у банках, так і в обмінниках.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому по 10,47 гривні (-8 копійок від 1 жовтня) та продаж – по 10,83 гривні (-5 копійок);

становить у середньому по 10,47 гривні (-8 копійок від 1 жовтня) та продаж – по 10,83 гривні (-5 копійок); Водночас обмінники купують злоті по 10,70 гривні (-8 копійок), а продають – вже по 10,83 гривні (-5 копійок).

Цікаво! За 100 злотих у банках сьогодні доведеться заплатити менше, ніж учора — приблизно 1 083 гривні. У обмінниках курс залишається на тому ж рівні. Втім, остаточна вартість покупки валюти залежатиме від обраної фінансової установи, в якій ви здійснюватимете операцію.