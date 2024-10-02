По состоянию на 2 октября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,66 гривны (-12 копеек). Таким образом, злотый существенно потерял позиции по сравнению с 1 октября и зафиксировал наибольшее падение стоимости за последние несколько дней.

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Поэтому, по состоянию на сегодня, согласно официальному курсу, стоимость 100 польских злотых в Украине составит 1 066 гривен.

Курс злотого в банках и обменниках

В банках и обменниках курс злотого тоже пошел вниз. В частности, стоимость покупки злотого существенно упала – на 8 копеек по сравнению с предыдущим днем. В то же время курс продажи валюты также уменьшился: злотый потерял 5 копеек как в банках, так и в обменниках.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,47 гривны (-8 копеек от 1 октября) и продажа – по 10,83 гривны (-5 копеек);

составляет в среднем по 10,47 гривны (-8 копеек от 1 октября) и продажа – по 10,83 гривны (-5 копеек); В то же время обменники покупают злотые по 10,70 гривны (-8 копеек), а продают – уже по 10,83 гривны (-5 копеек).

Интересно! За 100 злотых в банках сегодня придется заплатить меньше, чем вчера - примерно 1 083 гривны. В обменниках курс остается на том же уровне. Впрочем, окончательная стоимость покупки валюты будет зависеть от выбранного финансового учреждения, в котором вы будете осуществлять операцию.