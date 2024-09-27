На яку допомогу очікує Україна

З цих коштів 13 мільярдів доларів надали країни Європейського Союзу, 3,9 мільярда доларів – США, а 3,1 мільярда доларів – Міжнародний валютний фонд. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час інтерв'ю Business Breakfast від Forbes Ukraine.

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Він також підкреслив важливість нового механізму ERA, який може забезпечити Україні до кінця року 50 мільярдів євро.

Андрій Пишний Голова НБУ Це рішення потребує складних політичних домовленостей та юридичного оформлення і має внутрішню опозицію (Угорщину).

НБУ оцінює ці можливі надходження як позитивний ризик: якщо фінансування буде, це дозволить здійснити більше проєктів для зміцнення української стійкості. У разі ж його відсутності, країна залишиться в базовому сценарії.

Для того, щоб політична воля була на нашу користь, Україна повинна мати голос. Цей голос зʼявляється тоді, коли ми виконуємо свою частину зобовʼязань,

– додає Пишний.

Проте під час п’ятого перегляду програми МВФ ці доходи були враховані як стабільне джерело фінансування на 2025 рік.