Після різкого зростання курс злотого почав знижуватися

Офіційний курс злотого почав поступово знижуватися. Після стрімкого зростання після вихідних, вартість валюти суттєво стабілізувалась.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз

Станом на 17 березня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 10,78 гривні (-7 копійок, порівняно з 17 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злого в банках та обмінниках

Згідно з даними "Мінфіну", курс злотого після вихідних змінився так:

у банках середній курс купівлі становить – 10,37 гривні за злотий (без змін), продажу – 11,05 гривень за злотий (без змін);

середній курс купівлі становить – 10,37 гривні за злотий (без змін), продажу – 11,05 гривень за злотий (без змін); а в обмінниках середній курс покупки – 10,74 гривні за злотий (+5 копійок), продажу – 10,85 (+4 копійки).

У скільки обійдеться покупка 100 злотих сьогодні

покупка 100 злотих у банку обійдеться в середньому у – 1 105 гривень;

обійдеться в середньому у – 1 105 гривень; в обмінниках придбати 100 злотих можна орієнтовно за – 1 085 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні

якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 037 гривень;

можна отримати в середньому – 1 037 гривень; при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 074 гривні.

Зверніть увагу! Курс валюти безпосередньо залежить від фінансової установи, де відбувається обмін.