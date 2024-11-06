Падіння після злету: що відбувається із польською валютою

Курс польського злотого до гривні знову пішов вниз після періоду зростання. Лише за один день валюта втратила 4 копійки у вартості.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 6 листопада офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,35 гривні (-4 копійки від 5 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках зазнав суттєвих змін. У продажі та купівлі валюта значно втратив в ціні від учора, 5 листопада.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,06 гривні (-14 копійок) та продаж – 10,47 гривні (+2 копійки).

Водночас обмінники купують злоті по 10,28 гривні (-9 копійок), а продають – уже по 10,42 гривні (-3 копійки).

Скільки коштують 100 злотих в Україні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 035 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 047 гривень – у банках та 1 042 гривні в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати до 1 028 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 006 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.