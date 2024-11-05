Станом на ранок 5 листопада офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,39 гривні (+7 копійок від 4 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках дещо зріс. Зокрема, купівля злотого банками зросла аж на 5 копійок, а в обмінниках – на 2 копійки.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,20 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,45 гривні (без змін).

Водночас обмінники купують злоті по 10,37 гривні (+2 копійки), а продають – уже по 10,45 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих в Україні