Станом на ранок 4 листопада офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,32 гривні (+5 копійок від 1 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився фактично без змін. Лише вартість продажу валюти на міжбанку здешевшав у середньому на 2 копійки від 1 листопада.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,15 гривні (без змін) та продаж – 10,45 гривні (-2 копійки від 1 листопада).

Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (без змін), а продають – уже по 10,45 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих в Україні