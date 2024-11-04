Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 4 ноября официальный курс злотого в Украине на уровне 10,32 гривны (+5 копеек от 1 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках
Курс польского злотого в банках и обменниках остался фактически без изменений. Только стоимость продажи валюты на межбанке подешевел в среднем на 2 копейки от 1 ноября.
Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,15 гривны (без изменений) и продажа – 10,45 гривны (-2 копейки от 1 ноября).
В то же время обменники покупают злотые по 10,35 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,45 гривны (без изменений).
Сколько стоят 100 злотых в Украине
- Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 030 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет немного выше - около 1 045 гривен.
- Обменивать злотые на гривны выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить до 1 035 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 015 гривен.
Обратите внимание! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.