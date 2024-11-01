По состоянию на утро 31 октября, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ, установлен официальный курс злотого в Украине на уровне 10,27 гривны (+2 копейки от 31 октября).

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках остался фактически без изменений. Только стоимость продажи валюты на межбанке выросла в среднем на 2 копейки от 31 октября.

Согласно с данными, передает 24 Канал со ссылкой на "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,15 гривны (без изменений) и продажа – 10,47 гривны (+2 копейки).

В то же время обменники покупают злотые по 10,35 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,45 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых в Украине

Сегодня цена 100 польских злотых, согласно официальному курсу валют в Украине, составляет 1 030 гривен. Впрочем, если покупать их в банках или обменниках, то сумма будет несколько выше – около 1 047 гривен и 1045 гривен соответственно.

Заметьте! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, где вы будете осуществлять валютную операцию.