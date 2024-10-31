По состоянию на утро 31 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,27 гривны (+2 копейки от 30 октября).

Читайте также: Доллар и евро подешевели на черном рынке и в обменниках

Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках почувствовал незначительные колебания только на межбанке. В обменниках стоимость валюты осталась без изменений.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,15 гривны (-5 копеек от 30 октября) и продажа – 10,45 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,35 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,45 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня за 100 польских злотых, согласно официальному курсу валют в Украине, нужно будет отдать 1 027 гривен. Если покупать их в банках или обменниках, то сумма будет несколько выше – около 1 045 гривен. Впрочем, конечная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, где вы будете осуществлять валютную операцию.