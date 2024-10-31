Станом на ранок 31 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,27 гривні (+2 копійки від 30 жовтня).

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках відчув незначні коливання лише на міжбанку. В обмінниках вартість валюти залишилась без змін.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,15 гривні (-5 копійок від 30 жовтня) та продаж – 10,45 гривні (без змін).

Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (без змін), а продають – уже по 10,45 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні за 100 польських злотих, згідно з офіційним курсом валют в Україні, потрібно буде віддати 1 027 гривень. Якщо купувати їх у банках або обмінниках, то сума буде дещо вищою – близько 1 045 гривень. Втім, кінцева вартість валюти буде залежати від фінансової установи, де ви будете здійснювати валютну операцію.