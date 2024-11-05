По состоянию на утро 5 ноября официальный курс злотого в Украине на уровне 10,39 гривны (+7 копеек от 4 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках несколько вырос. В частности, покупка злотого банками выросла аж на 5 копеек, а в обменниках – на 2 копейки.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,20 гривны (+5 копеек) и продажа – 10,45 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,37 гривны (+2 копейки), а продают – уже по 10,45 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых в Украине