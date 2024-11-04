Устойчивость валютного рынка

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание ICTV.

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Он напомнил, что год назад Национальный банк перешел к управляемой гибкости, отказавшись от фиксированного курса, чтобы сделать экономику более устойчивой и способной адаптироваться к внутренним и внешним потрясениям.

Андрей Пышный Председатель НБУ Устойчивость валютного рынка означает, что процессы на валютном рынке происходит в зависимости от спроса предложения, но с участием Национального банка который позволяет курсу двигаться в сторону роста или соответственно снижения, срезая опасные пики, которые собственно и создают риск для устойчивости валютного рынка, пытаясь повлиять на курсовые ожидания.

Глава НБУ добавил, что фиксированный курс имеет свои риски: он снижает ощущение валютных рисков для экономических агентов, таких как импортеры и экспортеры.

Но так украинская экономика учитывая войну функционирует сейчас в глубоком структурном дефиците. Поэтому присутствие Национального банка на рынке остается. Но в то же время НБУ делает все для того, чтобы спрос и предложение валюты приобретали все большее значение при определении соответствующей динамики, курсовой обеспечивая при этом устойчивость валютного рынка,

– добавляет он.

Что будет с инфляцией

Также НБУ перешел к режиму инфляционного таргетирования. Пышный напомнил, что инфляция ускорилась из-за определенных факторов, которые постепенно будут терять свое влияние со временем.

Но в то же время монетарная политика НБУ, курсовая и процентная, имеет существенное влияние на эти процессы, и устойчивость валютного рынка - это один из весомых факторов, чтобы инфляция оставалась в контролируемых параметрах и с течением времени приближалась к той цели, которую мы считаем оптимальной для того, чтобы поддержать и развитие кредитования и развитие экономики,

– говорит глава НБУ.

На этой неделе НБУ не только оставил учетную ставку на уровне 13%, но и обнародовал новый макропрогноз, предусматривающий замедление инфляции во втором полугодии 2025 года. Учетная ставка будет оставаться неизменной как минимум до конца первого полугодия следующего года, добавил он.