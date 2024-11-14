Курс злотого продовжує падати у банках та обмінниках

Офіційний курс польського злотого трохи зріс після тривалого падіння. Втім, у банках та обмінниках курс валюти продовжує стрімко знижуватися.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 14 листопада офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,12 гривні (+3 копійки від 13 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках зазнав суттєвого падіння від учора, 13 листопада.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,00 гривні (без змін) та продаж – 10,29 гривні (-16 копійок).

Водночас обмінники купують злоті по 10,12 гривні (-8 копійок), а продають – уже по 10,30 гривні (-5 копійок).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 012 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 029 гривень – у банках та 1 030 гривень в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати до 1 012 гривні, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 000 гривень.

Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.