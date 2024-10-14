Курс злотого зростає після вихідних: скільки він коштує сьогодні

Курс польської валюти після вихідних дещо зріс. Таким чином, після тривалого падіння, злотий починає демонструвати стабільність.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 14 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,49 гривні (+3 копійки від пʼятниці 11 жовтня). Отже, станом на сьогодні, згідно з офіційним курсом, вартість 100 польських злотих в Україні становитиме 1 049 гривень.

Читайте також: Здорожчання валют: де долар виріс найсуттєвіше за вихідні

Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без суттєвих змін, валюта навіть дещо виросла в ціні. Відтак, "обмінювати" валюти все ще вигідніше у обмінниках, а купувати – на міжбанку.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,40 гривні (-7 копійок) та продаж – 10,62 гривні (+2 копійки).

Водночас обмінники купують злоті по 10,55 гривні (без змін), а продають – уже по 10,65 гривні (без змін).

Зверніть увагу! У банках 100 злотих коштуватимуть приблизно 1 062 гривні, а в обмінниках — трохи більше, близько 1 065 гривень. Остаточна вартість валюти залежить від вибраної фінансової установи, де ви проводите операцію.