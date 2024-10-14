Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 14 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,49 гривны (+3 копейки от пятницы 11 октября). Итак, по состоянию на сегодня, согласно официальному курсу, стоимость 100 польских злотых в Украине составит 1 049 гривен.

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках остался без существенных изменений, валюта даже несколько выросла в цене. Поэтому, "обменивать" валюты все еще выгоднее в обменниках, а покупать – на межбанке.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,40 гривны (-7 копеек) и продажа – 10,62 гривны (+2 копейки).

В то же время обменники покупают злотые по 10,55 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,65 гривны (без изменений).

Обратите внимание! В банках 100 злотых будут стоить примерно 1 062 гривны, а в обменниках - чуть больше, около 1 065 гривен. Окончательная стоимость валюты зависит от выбранного финансового учреждения, где вы проводите операцию.