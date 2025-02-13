Злотий набирає обертів: як зросла вартість валюти у банках та обмінниках

Злотий продовжує зміцнюватися вже другий день поспіль. Вартість валюти в банках та обмінниках значно зросла. Скільки зараз коштує злотий, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 13 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,39 гривні (+10 копійок проти учора), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,05 гривні (+10 копійок) та продаж – 10,70 гривні (+10 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,05 гривні (+10 копійок) та продаж – 10,70 гривні (+10 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (+10 копійок), а продають – уже по 10,49 гривні (+12 копійок).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 039 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 049 гривень в обмінниках та 1 079 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 035 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 005 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.