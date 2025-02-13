Курс валют у банках

Станом на ранок 13 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,60 гривні (+15 копійок проти 12 лютого) та продаж по 42,17 гривні (+17 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,25 гривні (+35 копійок), а продаж по 43,75 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,95 гривні (+10 копійок), а продати по 41,93 гривні (+11 копійок).

(+10 копійок), а продати по (+11 копійок). Купівля євро по 43,55 гривні (+20 копійок), а продаж по 43,80 гривні (+30 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,40 гривні (-14 копійок), а продають по 42 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(-14 копійок), а продають по (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,27 гривні (-9 копійок), а продають по 43,86 гривні (+21 копійка).

Що буде з валютою у лютому

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у лютому на ринку очікується стабільна вартість основних валют.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щодо курсових коливань у лютому, не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію й таким чином стримати курсове зростання. Водночас на ринку будуть відсутні ознаки паніки та ажіотажу.

За словами Лєсового, валютні коливання залишаться в межах норми й не впливатимуть на стабільність ринку.

Зверніть увагу! Очікується, що офіційний курс долара наприкінці лютого може бути в межах 42 – 42,4 гривні за долар.