Яка іноземна валюта сильніша

Як розповів Данило Монін для 24 Каналу, після того, як Дональд Трамп став новим президентом США, його політика найімовірніше посилюватиме позицію долара, а не євро.

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Монін додає, що за останній час курс євро і так доволі просів. Втім є ймовірність, що курс євро може втриматися на своїх позиціях.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Можна купувати і те, й інше. Але, на мою думку, краще все-таки долар.

Зауважте! Раніше економіст Монін розповів, що найкращим періодом для купівлі валюти є зараз. Все через те, що курс навряд чи буде кращим у найближчій перспективі.

Який курс долара сьогодні