Яка іноземна валюта сильніша
Як розповів Данило Монін для 24 Каналу, після того, як Дональд Трамп став новим президентом США, його політика найімовірніше посилюватиме позицію долара, а не євро.
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Монін додає, що за останній час курс євро і так доволі просів. Втім є ймовірність, що курс євро може втриматися на своїх позиціях.
Можна купувати і те, й інше. Але, на мою думку, краще все-таки долар.
Зауважте! Раніше економіст Монін розповів, що найкращим періодом для купівлі валюти є зараз. Все через те, що курс навряд чи буде кращим у найближчій перспективі.
Який курс долара сьогодні
- За даними "Мінфіну", станом на 11 лютого, купівля долара банками становить 41,40 гривні, а продаж – 41,95 гривні.
- На чорному ринку середня купівля 41,84 гривні, а середній продаж – 41,85 гривні.
- Натомість купівля обмінниками валюти становить 41,48 гривні, а продаж – 41,79 гривні, за даними finance.ua.