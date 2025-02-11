Какая иностранная валюта сильнее

Как рассказал Даниил Монин для 24 Канала, после того, как Дональд Трамп стал новым президентом США, его политика скорее всего будет усиливать позицию доллара, а не евро.

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Монин добавляет, что за последнее время курс евро и так довольно просел. Впрочем есть вероятность, что курс евро может удержаться на своих позициях.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Можно покупать и то, и другое. Но, по моему мнению, лучше все-таки доллар.

Заметьте! Ранее экономист Монин рассказал, что лучшим периодом для покупки валюты является сейчас. Все из-за того, что курс вряд ли будет лучшим в ближайшей перспективе.

Какой курс доллара сегодня