Какая иностранная валюта сильнее
Как рассказал Даниил Монин для 24 Канала, после того, как Дональд Трамп стал новым президентом США, его политика скорее всего будет усиливать позицию доллара, а не евро.
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Монин добавляет, что за последнее время курс евро и так довольно просел. Впрочем есть вероятность, что курс евро может удержаться на своих позициях.
Можно покупать и то, и другое. Но, по моему мнению, лучше все-таки доллар.
Заметьте! Ранее экономист Монин рассказал, что лучшим периодом для покупки валюты является сейчас. Все из-за того, что курс вряд ли будет лучшим в ближайшей перспективе.
Какой курс доллара сегодня
- По данным "Минфина", по состоянию на 11 февраля, покупка доллара банками составляет 41,40 гривны, а продажа – 41,95 гривны.
- На черном рынке средняя покупка 41,84 гривны, а средняя продажа – 41,85 гривны.
- Зато покупка обменниками валюты составляет 41,48 гривны, а продажа – 41,79 гривны, по данным finance.ua.