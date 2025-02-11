Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,35 гривны (+5 копеек против 10 февраля) и продажа по 41,92 гривны (+2 копеек).

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Покупка евро происходит по 42,67 гривны (-8 копеек), а продажа по 43,47 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,75 гривны (без изменений), а продать по 41,72 гривны (-7 копеек).

(без изменений), а продать по (-7 копеек). Покупка евро по 43,27 гривны (-4 копейки), а продажа по 43,45 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники в среднем по: 41,22 гривны (-16 копеек), а продают по 41,82 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 42,87 гривны (-21 копейка), а продают по 43,57 гривны (+8 копеек).

По сколько будет курс в феврале

Для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что курс гривны к доллару в этом месяце может держаться на уровне 42 гривен. Он добавляет, что сейчас происходит временное укрепление доллара.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего В то же время текущий прогноз по среднему курсу в 2025 году – 44 гривны за доллар, а на конец года – аж 46 гривен за доллар в инерционном процессе продолжения войны до конца года.

Как объясняет Монин, если война в Украине остановится, то пока трудно прогнозировать последствия. Однако можно предположить, что это будет более позитивный сценарий по курсу валют.