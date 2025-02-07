Криптовалюта $TRUMP наделала немало шума на фоне подготовки к инаугурации Дональда Трампа. Это был первый мемкоин, который был официально одобрен президентом.

Неудивительно, что всего за несколько дней стоимость криптовалюты выросла, превысив все ожидания. Кроме того, Трампа поддержала и его жена Мелания Трамп, выпустив и свой мемкоин – $MELANIA.

И все бы ничего, но спустя более 2 недель после выпуска популярная монета Трампа обвалилась – на ошеломляющие 75% от своего пика. Обвинения в мошеннических схемах и подрыва доверия к крипторынку не заставили себя ждать.

24 Канал узнавал, какую выгоду получил Дональд Трамп от выпуска мемкоина, можно ли считать криптовалюту спекулятивной темой и что планирует реализовать новый президент США в сфере криптоиндустрии.

Для чего Трамп выпустил мемкоин

Экономист Даниил Монин в комментарии 24 Каналу рассказал, что когда Дональд Трамп выпустил свой мемкоин и мемкоин своей жены, то таким образом открыл новую эру в криптоиндустрии – мемкоины публичных персон.

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По данным Монина, на рынок выдали 200 миллионов монет из 1 000 миллиона выпуска.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего В то же время, по слухам, 80% выпуска контролируют компании, связанные с Трампом. Таким образом, выпуск такого мемкоина – это капитализация бренда Трампа.

А вот финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу объясняет, что главной целью выпуска именного мемкоина Трампа был хайп. Все этому способствовало: пик эмоций, инаугурация, последний шаг перед президентством.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Некоторые даже связывал мемкоин с поддержкой Трампа, ведь в соответствии с движением курса крипты можно было якобы наблюдать за тем, как относятся к новому президенту. Однако это лишь простая торговля эмоциями, нет никакой привязки к реальному сектору, а для самого Трампа такие события даже могут стать опасными.

Впрочем, если монета Трампа падает условно более чем на 60%, то разве это означает, что и поддержка падает? Конечно, нет. Но впечатление может сложиться именно такое, поэтому себя, как политика, не стоит привязывать к такой валюте, считает Шевчишин.

Известно, что семья Трампа не новички в криптоиндустрии. У них уже есть криптовалютный проект World Liberty Finance, который запустили в сентябре 2024 года.

Поэтому перед инаугурацией этот фонд осуществил масштабную инвестицию в криптовалюты на сумму почти 113 миллиона долларов, передает Liga.net.

Портфель фонда в начале этого года вырос до 345 миллионов долларов, а основная часть активов – это Ethereum (55%), USD Coin (15,6%) и Wrapped Bitcoin (13,3%).

Заметьте! На сегодня криптовалюта $TRUMP упала с рекордных 75 долларов, по состоянию на 19 января, до 18 долларов, по состоянию на 6 февраля. В то же время текущая рыночная капитализация составляет 3,68 миллиарда долларов.

Почему криптовалюту Трампа считают нестабильной

По данным Yahoo Finance, организации, которые стоят за криптовалютой президента Дональда Трампа, успели накопить около 100 миллионов долларов комиссий за торговлю менее чем за две недели. А вот десятки мелких трейдеров могли потерять средства.

В инвестиционной компании Conotoxia заявляют, что введение мемкоинов Трампа и Мелании перед инаугурацией президента 20 января вызывает беспокойство и может подорвать честь президентской четы, передает BBC. Ведь из-за ажиотажа люди стали массово скупать токены, и их цена начала расти.

Мемкоин Трампа как возможность заработка

Монин указывает, что мир криптовалют – это мир спекуляций. Поэтому кто-то успел заработать на покупке/продаже, а кто-то в этой истории проиграл. Он добавляет, что никто не заставлял покупать криптовалюту Трампа. Это был личный выбор каждого, а потому ни о каком мошенничестве и речи быть не может.

С моего опыта, я дважды немного входил и продавал в небольшой плюс. Кроме того, сейчас приобрел немного, когда цена уже ниже. И да, цена продолжает падать, но это уже мои проблемы – буду действовать по обстоятельствам,

– делится экономист Монин.

По мнению Монина, Трампу выгодно поддерживать криптовалюту на высоком уровне. И если его компании будут продавать на рынок остальные 80% эмиссии, то он еще и сможет заработать.

Первичная эмиссия, насколько я знаю, была сделана по небольшой цене. Я думаю основной заработок впереди, и это повод Трампу поддерживать свой имидж и крипторынок в целом,

– подытоживает экономист.

Почему мемкоин Трампа не стоит внимания

Шевчишин в свою очередь замечает, что мемкоин Трампа – это всего лишь "однодневка". И на рынке таких монет на самом деле немало.

Дело в том, что если бы к монете не было привязано имя Трампа и он сам не популяризировал бы эту монету, то вряд ли она была бы так известна. В то же время сейчас мемкоин Трампа стал частью информационного поля, как и мемкоин в честь его жены Мелании. Кстати, ее монета также существенно уже упала в цене,

– добавляет аналитик Шевчишин.

Как анализируют в CoinDesk, даже громкая поддержка криптовалюты может иметь негативные последствия перед лицом более широкой экономической политики и рыночных тенденций.

Какие самые известные мемкоины в мире и что это такое

Стоит заметить, что мемкоин – это такая криптовалюта, которую в основном определяют через популярность в социальных сетях, или же ее популярность подкрепляется трендами и активностью сообщества.

Поэтому мемкоины могут создавать на основе мемов (от этого и происходит название). В то же время, как объясняет Монин, мемкоин – это монета с красивой картинкой.

Сейчас самым известным мемкоином является Dogecoin, что в основном у всех ассоциируется с Илоном Маском. Также среди известных есть мемокоины Shiba Inu (вдохновленный Dogecoin, но созданный на блокчейне Ethereum) и Pepe (вдохновленный известным интернет-мемом о "лягушонке Пепе"),

– говорит Даниил Монин.

Андрей Шевчишин рассказывает, что монета Dogecoin имеет большую поддержку, ведь есть те, кто готовы держать монету, выкупать ее и даже рассматривают возможность по привлечению монеты к некоторым внутренним операциям.

Кстати, Илон Маск планировал использовать Dogecoin для промопродукции. И вот именно он может своим капиталом сдерживать падение или поддерживать монету, когда ее безумно распродают. А вот у Трампа этого не получилось,

– отмечает аналитик.

Что известно о первом мемкоине Впервые мемкоин был создан в 2013 году под названием Dogecoin. Его создали как шутку, вдохновленную популярным мемом с собакой породы шиба-ину. В соцсетях он быстро получил популярность и стал одним из культовых в криптоиндустрии. На момент написания материала стоимость одной монеты, по данным Binance, составляла 26 центов.

Что происходит со сферой криптоиндустрии в США

Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп часто называл себя "криптопрезидентом", тем самым подкрепившись поддержкой представителей криптовалютной индустрии и пообещав на посту президента изменить регуляторную политику США в сфере виртуальных активов.

По словам аналитика Шевчишина, на сегодня в США легализована сфера криптоиндустрии, где все работает через лицензированные криптобиржи, что дает возможность и продавать, и покупать криптовалюты. Есть также налог на выведенный капитал, то есть на прибыль, который уже выведен. Однако проблемой в этом всем является только то, что это трудно проконтролировать.

Сейчас в США еще занимаются урегулированием сферы криптоиндустрии. Все ведется к главному – идентификация пользователей и криптобирж. Это планируется сделать для того, чтобы вывести сферу на более легальную платформу и контролировать процессы,

– говорит Андрей Шевчишин.

Дело в том, что в любой из стран можно прибегнуть к обходу легальных бирж и продавать криптовалюту напрямую. А это уже нарушает законодательство, как и вывод и трансграничные переводы.

Что пообещал изменить Трамп в сфере криптоиндустрии:

Одно из главных предвыборных заявлений Дональда Трампа касалось увольнения председателя SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) Гэри Генслера. Сейчас новым председателем стал Пол Аткинс, который должен ослабить регулирование криптовалют.

"США – криптостолица" – идея Трампа заключается в создании благоприятной среды для криптовалют, чтобы уменьшить доминирование Китая в этой области.

Создание государственного Bitcoin-резерва, основная функция которого использование криптовалют для погашения государственного долга США.

Также поддержка майнинговой индустрии и предотвращение инициатив по регулированию добычи криптовалют.

Кроме того, создание консультативного совета по вопросам криптовалют, который будет помогать разрабатывать правила регулирования рынка.

Как объясняет экономист Даниил Монин, сейчас Трамп объявил о перезагрузке Комиссии по ценным бумагам и биржам. У него 180 дней для того, чтобы подать новое видение на регулирование цифровых активов.

Пока непонятно, что будет на выходе, но ожидания более оптимистичные, чем Комиссия при демократах, которая скорее ставила палки в колеса криптоиндустрии,

– добавляет эксперт.

На каком уровне легализация криптоиндустрии в Украине

По словам Шевчишина, сегодня в Украине действует законодательство, которое было принято перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году. И сейчас сфера криптоиндустрии работает только в рамках этого закона.

Впрочем, сам закон не вступил в действие в полную силу, ведь многие статьи не были прописаны. Для этого нужно немало других регулирующих актов, которых пока нет. В то же время большой шаг в том, что в Украине есть криптоиндустрия, и сама криптовалюта определена законом как цифровой актив,

– говорит Шевчишин.

До сих пор остается вопрос о покупке/продаже криптовалют и налогообложении. И непонятно кто именно будет регулировать эту сферу. Финансовый аналитик склонен считать, что это может быть НБУ, поскольку нужно будет контролировать трансграничные платежи.

Стоит заметить важную вещь, что Украина находится среди лидеров официального использования криптовалют. А немало донатов на ВСУ формируются, в частности, и через криптовалюту. Это меньше, конечно, по количеству, чем в гривнах или валюте, но некоторые жертвуют именно таким образом.

Обратите внимание! По словам Шевчишина, легализация криптоиндустрии имеет положительный фактор для экономики страны, которая не воюет. Когда же нужно контролировать, чтобы капитал из страны не выходил, то здесь спорный вопрос.