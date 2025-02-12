Курс валют у банках

Станом на ранок 12 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні (+10 копійок проти 11 лютого) та продаж по 42 гривні (+8 копійок).

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Купівля євро відбувається по 42,90 гривні (+23 копійки), а продаж по 43,50 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (+10 копійок), а продати по 41,82 гривні (+10 копійок).

(+10 копійок), а продати по (+10 копійок). Купівля євро по 43,35 гривні (+8 копійок), а продаж по 43,50 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,35 гривні (-14 копійок), а продають по 41,88 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-14 копійок), а продають по (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,16 гривні (-7 копійок), а продають по 43,67 гривні (+15 копійок).

Прогноз курсу на лютий 2025

Як розповів для 24 Каналу економіст Данило Монін, очікується, що в останній місяць цієї зими курс долара може перебувати на рівні 42 гривень. Водночас щодо поточного середнього курсу та прогнозу наприкінці цього року в економіста інші висновки.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Поточний прогноз щодо середнього курсу у 2025 році, на мою думку, сягне 44 гривень за долар, а на кінець року – аж 46 гривень за долар в інерційному процесі продовження війни до кінця року.

Монін додає, що на сьогодні спостерігається зміцнення долара. Втім якщо розраховувати, що війна в Україні може зупинитися вже цьогоріч, то прогнозувати, що ж буде з доларом, важко. Але припускається, що це буде більш позитивний сценарій.