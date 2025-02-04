Курс злотого впав до рекордного мінімуму за останні місяці.

Курс злотого після тривалого зростання неочікувано пішов вниз. Відтак, офіційний курс валюти досягнув рекордного мінімуму за останні місяці. Скільки коштує злотий у банках та обмінниках, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 4 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,13 гривні (-14 копійок проти 3 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 9,95 гривні (-5 копійок) та продаж – 10,60 гривні (+10 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 9,95 гривні (-5 копійок) та продаж – 10,60 гривні (+10 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,20 гривні (+5 копійок), а продають – уже по 10,40 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 013 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 040 гривень в обмінниках та 1 060 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 020 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 995 гривень.

Зверніть увагу! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.