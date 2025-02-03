Станом на ранок 3 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,27 гривні (-7 копійок проти 31 січня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,00 гривні (без змін) та продаж – 10,50 гривні (-15 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,00 гривні (без змін) та продаж – 10,50 гривні (-15 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,15 гривні (-17 копійок), а продають – уже по 10,40 гривні (-5 копійок).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 027 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 040 гривень в обмінниках та 1 050 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 015 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 000 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.