Курс злотого стрімко зріс до 11,40 гривень після тривалого падіння. Найвигідніший курс для продажу наразі у банках – 11,75 гривень.

Який курс злотого за НБУ 16 жовтня?

Офіційний курс злотого 16 жовтня сягнув 11,40 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Дивіться також В обмінниках злет ціни: до якої ціни сягнув долар

Його вартість зросла на 9 копійок в порівнянні з 15 жовтня. Це найстрімкіший злет валюти в останній час.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 16 жовтня такий:

купівля – 11,00 гривень за злотий (-2 копійки у порівнянні з 15 жовтня);

продаж – 11,75 гривень за злотий (+8 копійок у порівнянні з 15 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,37 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 15 жовтня);

продаж – 11,45 гривень за злотий (-2 копійки у порівнянні з 15 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 100 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 137 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 175 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют