Стремительный взлет: где продать злотый, выросший почти на 10 копеек за сутки
- Курс злотого вырос до 11,40 гривен, рост на 9 копеек за сутки.
- Самый выгодный курс продажи злотого в банках составляет 11,75 гривен, покупка - 11,00 гривен.
Курс злотого стремительно вырос до 11,40 гривен после длительного падения. Самый выгодный курс для продажи сейчас в банках – 11,75 гривен.
Какой курс злотого по НБУ 16 октября?
Официальный курс злотого 16 октября достиг 11,40 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его стоимость выросла на 9 копеек по сравнению с 15 октября. Это самый стремительный взлет валюты в последнее время.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 16 октября такой:
- покупка – 11,00 гривен за злотый (-2 копейки по сравнению с 15 октября);
- продажа – 11,75 гривен за злотый (+8 копеек по сравнению с 15 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,37 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 15 октября);
- продажа – 11,45 гривен за злотый (-2 копейки по сравнению с 15 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 100 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 137 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 175 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.
